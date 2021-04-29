Президент Туркменистана пригласил своего казахстанского коллегу посетить с визитом Ашхабад

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

В начале беседы глава соседнего государства выразил туркменскому лидеру соболезнования в связи с кончиной отца Мяликгулы Бердымухамедова и передал слова сочувствия от имени казахстанцев.

Стороны отметили, что Туркменистан и Казахстан располагают значительным потенциалом для увеличения объёмов взаимной торговли, инвестиций и осуществления совместных проектов в области коммуникаций, пищевой и химической промышленности. Главы государств были единодушны во мнении, что доверительный характер туркмено-казахстанских отношений позволяет не только выполнять достигнутые договорённости, но и формировать в дальнейшем новые направления взаимодействия. Стороны также договорились расширять контакты в области науки и культуры, чему способствует историческая общность и схожесть духовных традиций двух народов.

В завершение телефонного разговора Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Туркменистан с визитом в любое удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято, сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

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