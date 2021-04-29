Президенты Туркменистана и Турции провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между президентом Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В начале беседы Эрдоган выразил туркменскому лидеру соболезнования в связи с кончиной отца – Мяликгулы Бердымухамедова.

Стороны отметили, что в настоящее время туркмено-турецкие связи вышли на новый уровень развития, а реализация совместных проектов способствует укреплению межгосударственного диалога. Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Реджеп Тайип Эрдоган также обменялись мнениями по ключевым вопросам сотрудничества, успешно развивающегося как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Отметив наличие значительного потенциала расширения партнёрства, главы государств высказались за расширение отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

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