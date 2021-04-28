Президенты Туркменистана и Афганистана обсудили по телефону развитие двустороннего партнерства

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани.

В начале беседы глава соседнего государства выразил туркменскому лидеру соболезнования в связи безвременной кончиной его отца Мяликгулы Бердымухамедова и передал слова сочувствия от имени афганского народа.

В ходе беседы главы Туркменистана и Афганистана дали высокую оценку межгосударственному диалогу, развивающемуся как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Было отмечено, что соседние государства эффективно сотрудничают в различных сферах экономики, а также участвуют в реализации масштабных совместных проектов в таких областях, как энергетика, транспорт и связь. По мнению сторон, реализация этих проектов не только отвечает интересам двух стран, но и будет способствовать социально-экономическому развитию региона в целом.

Обменявшись мнениями о перспективных направлениях взаимодействия, Гурбангулы Бердымухамедов и Мохаммад Ашраф Гани отметили наличие значительного потенциала развития торгово-экономических связей и реализации новых совместных проектов.

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