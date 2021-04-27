Президенты Туркменистана и России провели телефонный разговор

Ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества обсудили в ходе телефонного разговора президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Российской Федерации Владимир Путин.

В начале беседы глава РФ еще раз выразил туркменскому коллеге слова соболезнования в связи кончиной отца – Мяликгулы Бердымухамедова. Президент Российской Федерации пожелал президенту Туркменистана и его родным стойкости духа в это трудное время.

Путин поблагодарил туркменского лидера за активное продвижение туркмено-российского сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем форматах. В этой связи было отмечено, что российская сторона высоко оценивает участие высокопоставленной туркменской делегации в качестве почетного гостя на предстоящем 29-30 апреля в Казани заседании Евразийского межправительственного совета. Также российский лидер поблагодарил Гурбангулы Бердымухамедова за быструю регистрацию в Туркменистане вакцин от COVID-19 российского производства и гуманитарный груз, направленный Ашхабадом в Астрахань.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в свою очередь поблагодарил Путина за сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержку в приобретении Туркменистаном российских вакцин. Туркменский лидер выразил убежденность, что только совместными усилиями можно победить пандемию. В ходе телефонного разговора собеседники обсудили вопросы проведения предстоящим летом второго Каспийского экономического форума и запланированного на осень саммита глав прикаспийских государств.

Также стороны рассмотрели вопросы расширения двустороннего партнерства в торгово-экономической, энергетической, культурно-гуманитарной и других областях.

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