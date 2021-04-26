В Туркменистане отметили Праздник ахалтекинских коней и туркменских алабаев

В Туркменистане впервые провели совместное празднование Дня ахалтекинского коня и Дня туркменского алабая.

Праздничные скачки прошли в Международном конноспортивном комплексе под Ашхабадом. Всего состоялось семь заездов на различные дистанции, в каждом из которых ахалтекинские кони продемонстрировали лучшие спортивные качества. По итогам праздничных скачек победителям были вручены ценные подарки и денежные премии.

Рядом с Международным конноспортивным комплексом состоялась церемония открытия комплекса международной ассоциации «Туркменские алабаи». Синхронно в режиме телемоста прошли церемонии открытия центров собаководства в Балканском, Дашогузском, Лебапском, Марыйском велаятах (областях). Эти инфраструктурные объекты построены частными строительными предприятиями страны с учетом современных требований кинологии и национальных традиций разведения алабаев.

Кульминацией праздника стал конкурс «Отважный туркменский алабай года», который проводится впервые. Это зрелищное мероприятие вызвало большой интерес гостей праздника. На смотровую площадку были выведены десять элитных представителей породы, отобранных на предварительных этапах конкурса из различных регионов страны. Четвероногих конкурсантов провели по смотровой площадке и полосе препятствий для собак.

По итогам конкурса звания «Отважный туркменский алабай года» удостоен алабай по кличке Акхан (Белый хан), принадлежащий Государственной пограничной службе Туркменистана.

Награды конкурса вручил вице-премьер, президент Международной ассоциации ахалтекинского коневодства и международной ассоциации «Туркменские алабаи» Сердар Бердымухамедов. Шею алабая-победителя украсила специальная медаль, а представителю пограничного ведомства были вручены главные призы президента Туркменистана – автомобиль и переходящий кубок.

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