На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 160 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано за минувшую неделю 160 сделок на 29 миллионов 826 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Афганистана приобрели автобензин и авиационный керосин, выработанные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а также автобензин марки EСO-93 (ГК «Туркменгаз»). Помимо этого, коммерсантам из Афганистана, Армении и Киргизии были реализованы бесцветное листовое стекло, пряжа хлопчатобумажная и крашеные махровые изделия.

За манатные средства предприниматели из Китая закупили шерсть сараджинскую на 3 миллиона 960 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полипропилен и упаковочную пленку, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а также ковры ручной работы и линт хлопковый. Общая сумма сделок составила 48 миллионов 626 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2021