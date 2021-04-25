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25.04.21 08:51

Состоялись онлайн-переговоры по вопросу открытия торговых домов Туркменистана и Азербайджана

Открытие Торгового дома Туркменистана в Баку и Торгового дома Азербайджана в Ашхабаде обсудили в ходе онлайн-переговоров представители Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана, Торгово-промышленной палаты и Союза промышленников и предпринимателей страны с представителями азербайджанской группы компаний "Maddoх".

В ходе встречи были рассмотрены вопросы увеличение двустороннего товарооборота, создание совместных предприятий различного профиля и изучения спроса и предложения на различную продукцию на потребительских рынках двух стан.

Встреча состоялась при организационной поддержке Посольства Туркменистана в Азербайджане.

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