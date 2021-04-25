|25.04.21 08:51
|
Состоялись онлайн-переговоры по вопросу открытия торговых домов Туркменистана и Азербайджана
Открытие Торгового дома Туркменистана в Баку и Торгового дома Азербайджана в Ашхабаде обсудили в ходе онлайн-переговоров представители Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана, Торгово-промышленной палаты и Союза промышленников и предпринимателей страны с представителями азербайджанской группы компаний "Maddoх".
В ходе встречи были рассмотрены вопросы увеличение двустороннего товарооборота, создание совместных предприятий различного профиля и изучения спроса и предложения на различную продукцию на потребительских рынках двух стан.
Встреча состоялась при организационной поддержке Посольства Туркменистана в Азербайджане.
© TURKMENISTAN.RU, 2021