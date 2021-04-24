Определен самый красивый ахалтекинец 2021 года

В Ашхабаде по итогам международного конкурса красоты ахалтекинских коней гнедой скакун Айгытлы (Решительный) признан самым красивым ахалтекинцем 2021 года.

В конкурсе приняли участие 10 представителей ахалтекинской породы со всех регионов Туркменистана, отобранных на предварительных этапах смотра. Каждого соискателя дважды провели перед зрителями и членами компетентного жюри – без снаряжения и в праздничной конской сбруе.

В итоге жюри признало самым красивым конем 2021 года гнедого ахалтекинца по кличке Айгытлы из Ахалтекинского конного комплекса президента Туркменистана. От имени президента страны тренеру скакуна Чары Баллыеву были вручены ключи от автомобиля «Лексус», а также переходящий кубок и диплом.

Здесь же были объявлены имена победителей творческого конкурса на художественное воплощение образа туркменского скакуна в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в издательской продукции, фотоснимках и телесюжетах. От имени президента Гурбангулы Бердымухамедова победителям творческого конкурса были вручены призы и дипломы.

© TURKMENISTAN.RU, 2021