Министры иностранных дел стран Центральной Азии провели переговоры с Госсекретарем США

Главы внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США провели онлайн-переговоры в формате «С5+1».

Стороны обсудили ход урегулирования в Афганистане, борьбу с пандемией, изменение климата и энергетику. Особое внимание было уделено проблемам изменения климата и охраны окружающей среды. В частности, вице-премьер, глава МИД Туркменистана подчеркнул необходимость создания регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата. В этой связи было предложено рассмотреть возможность формирования научно-экологических кластеров. При этом было отмечено, что в качестве первого шага в данном направлении целесообразно организовать серию обучающих тренингов с участием американских экспертов.

Также туркменский министр подробно остановился на проблеме Арала, подчеркнув необходимость активизации работы по разработке cпециальной программы ООН для стран бассейна Аральского моря, инициированной Туркменистаном. Кроме того, была обсуждена водная тематика. В этой связи туркменской стороной было заявлено, что водные вопросы в Центральной Азии следует решать на основе общепризнанных норм международного права, с учетом интересов всех стран региона и при участии международных организаций.

В ходе переговоров стороны отметили необходимость продолжения регулярного диалога в формате «С5+1» и придания ему практического характера.

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