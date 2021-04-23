Туркменистан избран в структуру ООН по вопросам гендерного равенства

Туркменистан в ходе очередного заседания Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) был избран членом исполнительного совета «ООН-женщины» – структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, на период 2022-2024 годы.

Это избрание созвучно усилиям правительства Туркменистана по вовлечению женщин в общественно-политическую, экономическую, социальную и культурную жизнь страны. Одним из важных национальных документов в области улучшения положения женщин является Национальный план действий по гендерному равенству в Туркменистане на 2021-2025 годы.

«ООН-женщины» является вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН, созданным в 2010 году с целью повышения эффективности работы учреждений ООН, занимающихся вопросами гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Данная структура координирует работу ООН по вопросам обеспечения гендерного равенства. Исполнительный совет «ООН-женщины» выполняет основные руководящие функции и состоит из 51 члена, которые избираются Экономическим и социальным советом ООН сроком на 3 года.

© TURKMENISTAN.RU, 2021