Представители Туркменистана приняли участие в переговорах по развитию взаимодействия в регионе Аральского моря

Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды при поддержке внешнеполитического ведомства Туркменистана и Госкомитета водного хозяйства организовали в онлайн-формате «Многосторонний диалог по развитию сотрудничества в регионе Аральского моря». Встреча была приурочена к Международному дню Матери-Земли.

В форуме приняли участие представители туркменского парламента, ряда министерств, ведомств, вузов, общественных организаций страны и международных природоохранных организаций. В ходе встречи были обсуждены усилия, предпринимаемые Туркменистаном по решению вопросов аральской проблематики, а также перспективы развития международного сотрудничества в сфере поддержания экологической устойчивости в регионе.

Выступившие отметили приверженность Ашхабада курсу на широкое развитие международного и регионального партнерства для решения проблем изменения климата и ликвидации последствий высыхания Аральского моря для региона Приаралья.

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