В Ашхабаде открыли центр международных ассоциаций ахалтекинского коневодства и туркменских алабаев

В Ашхабаде состоялась торжественная церемония открытия центра Международной ассоциации ахалтекинского коневодства и международной ассоциации «Туркменские алабаи». В церемонии открытия приняли участие руководители парламента, правительства, министерств, ведомств, общественных организаций, СМИ и мэрии Ашхабада.

В конференц-зале нового центра состоялось заседание международной ассоциации «Туркменские алабаи». Открывая заседание, вице-премьер, президент Международной ассоциации ахалтекинского коневодства и председатель международной ассоциации «Туркменские алабаи» Сердар Бердымухамедов поздравил всех с Национальным праздником туркменского скакуна и Праздником туркменского алабая, которые в этом году впервые будут отмечаться совместно в последнее воскресенье апреля.

Переходя к вопросам повестки дня заседания, Сердар Бердымухамедов предложил внести изменения в устав организации. Так, председатель ассоциации станет ее президентом, а заместитель председателя – ее вице-президентом. Кроме того, было предложено учредить медаль «Отважный туркменский алабай года» для вручения победителю международного конкурса, который будет проводиться ежегодно в апреле. Участники форума единодушно поддержали данные предложения.

Затем состоялась церемония награждения по случаю Национального праздника туркменского скакуна и Праздника туркменского алабая. Согласно указу президента Туркменистана, наиболее отличившимся коневодам и собаководам страны были присвоены почетные звания.

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