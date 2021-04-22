Туркменистан избран вице-председателем Европейской экономической комиссии ООН

Представители Министерства финансов и экономики Туркменистана по видеосвязи приняли участие в работе 69-й сессии Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН, состоявшейся в Женеве в гибридном формате.

В рамках заседания состоялись выборы ответственных должностных сторон Европейской экономической комиссии. Председательство в Европейской экономической комиссии ООН на ближайшие два года (2021-2023) от Белоруссии перешло к Австрии. Туркменистан и Швейцария были избраны заместителями председателя ЕЭК ООН.

Посол, представитель Туркменистана при отделении ООН в Женеве (Швейцарская Конфедерация) Атагельды Халджанов в своем выступлении отметил, что Туркменистан, приверженный принципам нейтралитета и развития международного сотрудничества, примет активное участие в работе Европейской экономической комиссии ООН в качестве вице-председателя.

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