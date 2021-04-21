В столице Туркменистана состоялись соревнования по конкуру

В рамках программы мероприятий, приуроченных к Национальному празднику туркменского скакуна, в открытом манеже Ашхабадского конноспортивного комплекса состоялись соревнования по конкуру – одному из олимпийских видов конного спорта. В состязаниях приняли участие 14 всадников.

Состязания проходили в два гита. Участникам турнира необходимо было преодолеть 12 препятствий разной высоты и сложности. В нынешнем турнире все ахалтекинцы блестяще справились со своими задачами. Особую остроту состязаниям придала «перепрыжка» – когда участники с равными результатами должны были повторно пройти маршрут, который обычно короче, но может иметь одно или два дополнительных препятствия.

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