В Ашхабаде подведены итоги молодежного конкурса «Цифровые инновации»

Торжественная церемония подведения итогов молодежного научного конкурса «Цифровые инновации» состоялась в столичном центре «Цифровое решение – IT-площадка».

Участниками конкурса стали старшеклассники средних общеобразовательных и специализированных школ, а также преподаватели и студенты средних и высших учебных заведений, ученые, магистранты и другие представители научного сообщества страны в возрасте до 30 лет.

Конкурс, организованный Министерством образования и Академией наук Туркменистана, проходил в пяти номинациях по темам «Инновационный город», «Цифровое образование», «IT-проекты в сфере торговли и услуг», «Электронный документооборот», а также «Информационная и кибернетическая безопасность».

В общей сложности на суд жюри конкурса было представлено 125 совместных и индивидуальных проектов. Авторы большинства из них удостоены почетных грамот, а пятнадцать участников стали финалистами и объявлены победителями.

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