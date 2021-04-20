В Кабуле подписана концепция безопасности афганского участка газопровода ТАПИ

Представители Туркменистана и Афганистана подписали в Кабуле концепцию обеспечения безопасности афганского участка газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ). Об этом сообщил МИД Туркменистана.

С туркменской стороны подпись под документом поставил представитель госконцерна «Туркменгаз» в совете директоров TAPI Pipeline Company Ltd. Мухамметмырат Аманов, с афганской – заместитель секретаря Совета национальной безопасности Эбадуллах Ибад.

Туркменское внешнеполитическое ведомство отмечает, что Мухамметмырат Аманов и туркменский посол в Афганистане Ходжа Овезов обсудили с заместителем секретаря Совета национальной безопасности ИРА вопросы строительства газопровода ТАПИ. Как сказал представитель афганской стороны, подписанная концепция является важным шагом в реализации проекта газопровода ТАПИ, включая разработку плана безопасности и протокола, которые являются приложениями к соглашению с правительством принимающей стороны.

Строительство трубопровода протяженностью 1814 километров и пропускной способностью 33 миллиарда кубометров природного газа в год началось в декабре 2015 года в Туркменистане. Согласно проекту, ТАПИ должен пройти от гигантского туркменского газового месторождения «Галкыныш» через афганские провинции Герат, Фарах, Гильменд и Кандагар, а также пакистанские города Кветта и Мултан и выйти к пакистано-индийской границе в районе индийского города Фазилка в штате Пенджаб. Проект получил одобрение России, США, Евросоюза и других государств, а также крупных международных финансовых институтов.

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