Туркменистан присоединился к Договору о патентном праве

Постоянный представитель Туркменистана при Отделении ООН в Женеве Атагельды Халджанов вручил генеральному директору Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дарену Тангу документ, подписанный президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, о присоединении Туркменистана к Договору о патентном праве.

В ходе церемонии Атагельды Халджанов отметил приверженность Туркменистана конструктивному диалогу с международными организациями, в том числе с ВОИС. Генеральный директор ВОИС, в свою очередь, подчеркнул важность совместной работы организации и туркменского правительства по разработке программы развития системы интеллектуальной собственности в Туркменистане на 2021–2025 годы.

Дарен Танг также отметил, что Туркменистан стал 43-й страной, присоединившейся к Договору о патентном праве, и выразил готовность оказать содействие в отношении других документов ВОИС, к которым Туркменистан может присоединиться в перспективе.

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