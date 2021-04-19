На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 40 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 40 сделок на 31 миллион 236 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из России, Объединенных Арабских Эмиратов, Швейцарии, Кипра и Афганистана приобрели, сжиженный газ, полипропилен, авиационный керосин, нефтяной битум и дизельное топливо, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов.

Бизнесмены из Великобритании закупили автобензин марки EСO-93 (ГК «Туркменгаз»), а коммерсанты из России – полиэтилен. Помимо этого, предпринимателям из России, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии и Афганистана были реализованы бесцветное листовое стекло, хлопчатобумажная пряжа, гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия.

За манатные средства коммерсанты из Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов и Армении приобрели хлопчатобумажную пряжу на сумму 3 миллиона 765 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили хлопок-волокно и пластиковые изделия на сумму 63 миллиона 144 тысячи манатов.

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