В возрасте 89 лет ушел из жизни отец президента Туркменистана – Мяликгулы Бердымухамедов. В официальном сообщении говорится, что «эту горькую весть туркменский народ воспринял с глубокой скорбью».

Мяликгулы Бердымухамедов родился 12 августа 1932 года в селе Бирлешик-1 Геоктепинского района. С 1950 года он работал библиотекарем в школе, а позже – учителем начальных классов. В 1952 году он был призван в армию. Во время службы Мяликгулы Бердымухамедов окончил школу подготовки младших офицеров в городе Чирчик, в Узбекистане, а в 1954 году в звании младшего лейтенанта служил в горнострелковой воинской части, дислоцированной в киргизском городе Ош.

С июня 1958 года по 1982 год он занимал различные должности в МВД Туркменистана. За годы работы в органах внутренних дел, Мяликгулы Бердымухамедов занимал различные должности в городах Дашогуз, Мары, Ашхабад. Выйдя в 1982 году в звании подполковника на заслуженный отдых, он в течение многих лет трудился преподавателем, работал в Национальном институте образования, Научно-исследовательском институте педагогических наук, управлении образования города Ашхабада и других учреждениях.

В феврале 2012 года, постановлением Меджлиса (парламента) Туркменистана, столичной воинской части №1001 МВД было присвоено имя Мяликгулы Бердымухамедова. А в ноябре 2020 года, постановлением парламента имя отца главы государства было присвоено жилому комплексу Чоганлы МВД Туркменистана в Ашхабаде.

© TURKMENISTAN.RU, 2021