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18.04.21 09:39

Президент Туркменистана принял участие в субботнике по благоустройству Ашхабада

В Туркменистане состоялся массовый субботник по благоустройству городов и сел страны. В работах по благоустройству Ашхабада принял участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. 

Глава государства в этот день ухаживал за саженцами, обрезал ветки и белил стволы деревьев. Руководительский корпус страны, следуя примеру туркменского лидера, также принял участие в работах по уходу за высаженными деревьями.

Завершив работу, глава государства поговорил с руководителями парламента и членами правительства о вопросах благоустройства населенных пунктов страны. В этой связи была отмечена важность соблюдения высоких норм экологической культуры и дальнейшего продолжения работ по благоустройству   в городах и селах Туркменистана.

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