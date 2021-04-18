|18.04.21 09:39
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Президент Туркменистана принял участие в субботнике по благоустройству Ашхабада
В Туркменистане состоялся массовый субботник по благоустройству городов и сел страны. В работах по благоустройству Ашхабада принял участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Глава государства в этот день ухаживал за саженцами, обрезал ветки и белил стволы деревьев. Руководительский корпус страны, следуя примеру туркменского лидера, также принял участие в работах по уходу за высаженными деревьями.
Завершив работу, глава государства поговорил с руководителями парламента и членами правительства о вопросах благоустройства населенных пунктов страны. В этой связи была отмечена важность соблюдения высоких норм экологической культуры и дальнейшего продолжения работ по благоустройству в городах и селах Туркменистана.
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