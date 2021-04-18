Генассамблея ООН приняла резолюцию о роли Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Ашхабаде

В ходе 59-го заседания 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, по инициативе Туркменистана и при соавторстве 72-х государств-членов организации, была единогласно принята резолюция «Роль Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии».

Эту инициативу Туркменистана озвучил президент Гурбангулы Бердымухамедов в своем видеообращении на пленарном заседании 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2020 года.

В резолюции отмечается, что Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии вносит значительный вклад в развитие регионального диалога, а совместные усилия правительства Туркменистана и центра нацелены на установление мира, стабильности и безопасности в регионе.

В резолюции подтверждается важность превентивной дипломатии для поддержания усилий ООН по оказанию помощи в мирном урегулировании споров и признаётся роль регионального центра в противодействии транснациональным угрозам.

В частности, отмечается задача центра по развитию сотрудничества между государствами региона в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом в целях комплексной реализации всех компонентов Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

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