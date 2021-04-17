Туркменистан c 1 июня откроет побережье Каспия для отдыха граждан

Туркменское побережье Каспийского моря, ранее закрытое из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе и мире, будет открыто для отдыха граждан с 1 июня по 15 сентября этого года. Этот вопрос обсуждался на заседании правительства по видеосвязи.

Министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана сообщил, что чрезвычайная комиссия Туркменистана по борьбе с распространением болезней обсудила вопросы организации летнего отдыха в национальной туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспийского моря. По словам министра, принято решение отдых на каспийском побережье провести с 1 июня по 15 сентября этого года, а отдых для детей в здравницах страны – со 2 июня по 26 августа. Также министр предложил создать управленческий центр для оперативного решения возникающих вопросов, а также проводить комплексную проверку проб воды, воздуха и почвы в определенных местах туркменского побережья Каспия.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил необходимость тщательной подготовки центров здоровья и отдыха в «Авазе» для полноценного отдыха граждан в летний сезон.

© TURKMENISTAN.RU, 2021