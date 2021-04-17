Вице-премьер, глава Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердар Бердымухамедов избран президентом Международной ассоциации ахалтекинского коневодства.

Избрание прошло на заседании ассоциации, прошедшем в Ашхабаде, под председательством главы Международной ассоциации ахалтекинского коневодства, президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Выступая на заседании, туркменский лидер сказал, что необходимо избрать нового, достойного руководителя ассоциации и предложил участникам заседании высказаться по этому вопросу. Несколько членов ассоциации взяли слово и предложили на этот пост кандидатуру вице-премьера, главы Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Затем состоялось голосование, в результате которого президентом Международной ассоциации ахалтекинского коневодства единогласно был избран Сердар Бердымухамедов.

Новый глава ассоциации в своем выступлении пообещал приложить все силы для приумножения мировой славы ахалтекинских скакунов, дальнейшего развития национального искусства коневодства и широкой популяризации ахалтекинцев в мире.

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