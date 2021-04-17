Парламентарии Туркменистана приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи стран СНГ

Представители парламента Туркменистана приняли участие в 52-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, прошедшем в онлайн-формате.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы законодательного регулирования миграционных процессов в период пандемии и модельного миграционного кодекса для государств СНГ. Также были обсуждены законопроекты «Об обеспечении прав детей на охрану здоровья в государствах – участниках СНГ», «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», «О региональных инвестиционных проектах» и т. д.

Отметив важную роль парламентов стран СНГ в активизации партнерства на пространстве Содружества, участники заседания высказались за продолжение эффективного взаимодействия в будущем. Обсуждая вопросы противодействия пандемии, стороны подтвердили приверженность объединению усилий в борьбе с этим опасным вирусным заболеванием и укреплению потенциала систем здравоохранения, в том числе посредством медицинской и научной дипломатии.

В рамках 52-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ туркменская делегация также приняла участие в международной конференции «Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм».

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