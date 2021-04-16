Президент Туркменистана открыл Центр приемов страны и дал здесь первый официальный прием

Президент Гурбангулы Бердымухамедов открыл Центр приемов Туркменистана и дал здесь первый официальный прием для участников международной конференции «Международное сотрудничество независимого, постоянно нейтрального Туркменистана во имя мира и доверия».

Центр приемов расположен на общей площади 26 тысяч 854 квадратных метра. Его основной банкетный зал рассчитан на 1000 мест. Кроме того, в центре имеются помещения, предназначенные для встречи гостей и проведения других торжественных мероприятий.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов выступил с речью на официальном приеме, данном для участников международной конференции «Международное сотрудничество независимого, постоянно нейтрального Туркменистана во имя мира и доверия».

Как отметил глава государства, в Туркменистане реализуются масштабные реформы во всех сферах экономики и достигаются высокие темпы экономического роста. Туркменский лидер подчеркнул, что в большое внимание Ашхабад придает наращиванию дружественных отношений и взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными зарубежными партнерами.

В ходе официального приема состоялись выступления мастеров искусств Туркменистана.

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