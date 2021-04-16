Президент Туркменистана принял посла Китая

Президент Гурбангулы Бердымухамедов на полях международной конференции «Международное сотрудничество независимого нейтрального Туркменистана во имя мира и доверия» встретился с послом Китая в Туркменистане Цянь Найчэном.

Выразив главе государства признательность за аудиенцию, дипломат передал туркменскому лидеру слова приветствия от председателя КНР Си Цзиньпина.

В ходе встречи глава государства и китайский полпред выразили уверенность, что результаты международной конференции «Международное сотрудничество независимого нейтрального Туркменистана во имя мира и доверия» будут способствовать улучшению взаимопонимания между различными государствами в достижении общих целей на благо человечества.

В ходе встречи стороны отметили наличие значительного потенциала туркмено-китайского стратегического партнерства в топливно-энергетической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Поблагодарив за состоявшийся обмен мнениями по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес, посол Китая заверил туркменского лидера в том, что приложит все усилия для дальнейшего развития двустороннего взаимодействия.

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