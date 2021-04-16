Президент Туркменистана открыл Конгресс-центр и провел в нем первую международную конференции

В Ашхабаде при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялась церемония открытия Конгресс-центра и торжественное заседание международной конференции «Международное сотрудничество независимого, постоянно нейтрального Туркменистана во имя мира и доверия».

Конгресс-центр построен давним партнером Туркменистана, известной французской строительной компанией «Буиг». Здесь обеспечены все условия, включая оснащение передовым компьютерным и другим техническим оборудованием, для проведения форумов, переговоров и пресс-конференций регионального и мирового уровня. В здании расположены зал саммитов на 500 мест, мультимедийный зал на 400 мест, а также залы для прессы, подписания документов, отдыха и т.д.

По завершении церемонии открытия в новом Конгресс-центре состоялось торжественное заседание международной конференции «Международное сотрудничество независимого, постоянно нейтрального Туркменистана во имя мира и доверия». В работе форума приняли участие члены правительства, парламента Туркменистана, руководители общественных организаций, СМИ вузов, а также иностранные дипломаты, работающие в Ашхабаде.

Выступая на конференции, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что по инициативе Туркменистана 2021 год был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом мира и доверия, что отражает стремление мирового сообщества обеспечить условия для выстраивания уважительных отношений с опорой на нормы международного права и Устава ООН.

«Для нейтрального Туркменистана поддержание устойчивости, доверия и предсказуемости международных связей на основе мира и безопасности является высшим приоритетом внешнеполитического курса. Действуя в этом ключе, наша страна предлагает активно использовать механизмы нейтралитета, его миротворческий потенциал для политико-дипломатического решения существующих проблем, предупреждения и своевременного реагирования на угрозы регионального и глобального свойства», – подчеркнул глава Туркменистана.

Он выразил убеждение, что нейтралитет как политико-правовая категория, востребован сегодня и в деле объединения усилий по достижению Целей устойчивого развития, эффективного противодействия общепланетарным вызовам – международному терроризму, организованной преступности и незаконному обороту наркотиков. По словам Бердымухамедова, за последнее время к ним прибавились новые опасности – киберпреступность, правовой нигилизм, попытки размывания роли и функций ООН, недобросовестное использование правозащитной тематики.

В этой связи в Международный год мира и доверия Туркменистан предлагает мировому сообществу сосредоточиться и сделать особый упор на ряде важнейших направлений, сказал глава государства. В их числе президент обозначил укрепление международного права, утверждение главенствующей роли ООН в поддержании всеобщего мира и безопасности, противодействие правовому нигилизму, укрепление стратегической стабильности, поддержка процессов разоружения и отказ от наращивания арсеналов оружия.

По мнению туркменского лидера, здесь решающим фактором выступает повсеместная имплементация Глобальной контртеррористической стратегии ООН, использование превентивной дипломатии, обеспечение энергетической, транспортной, водной, продовольственной, информационной и кибербезопасности, решение проблем беженцев и мигрантов.

Актуальнейшей задачей нынешнего года Президент Гурбангулы Бердымухамедов также обозначил объединение на солидарных, гуманистических принципах международных усилий по борьбе с коронавирусной пандемией и ликвидации её последствий.

Особое внимание глава государства уделил роли ООН в обеспечении глобальной безопасности. Он подчеркнул, что Туркменистан всегда твердо стоит на том, что ООН должна оставаться главной международной структурой, обладающей универсальной легитимностью, несущим каркасом и гарантом поддержания всеобщего мира и безопасности, обеспечения законных прав и интересов любых государств – вне зависимости от их размеров, экономического потенциала, формы правления и других факторов.

Затем на конференции были заслушаны видеообращения Генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид, председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, заместителя Генсека ООН, Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии Ольги Алгаеровой и Исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Армиды Салсиа Алисджахбаны.

Также на конференции выступили исполняющий обязанности постоянного координатора ООН в Ашхабаде, представитель ЮНИСЕФ Кристин Вейганд, посол России Александр Блохин, посол США Мэттью Стивен Климов, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, посол Наталья Дрозд и посол ЕС Диего Руиз Алонсо.

Поблагодарив выступивших, президент Гурбангулы Бердымухамедов обратился к участникам торжественного заседания форума с заключительным словом. Он выразил всем признательность за добрые слова в адрес правительства и народа Туркменистана, за активное участие в работе конференции.

После торжественного заседания международной конференции в Конгресс-центре состоялась церемония подписания международных документов. Были подписаны меморандум о сотрудничестве между правительством Туркменистана и ЮНЕСКО на 2021-2023 годы, меморандум о взаимопонимании между правительством Туркменистана и Международным энергетическим агентством по сотрудничеству в энергетической сфере, меморандум о сотрудничестве между Министерством образования Туркменистана и офисом Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств по языку и культурному многообразию, а также меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и ЮНИСЕФ по содействию улучшению материнского и детского питания в Центральной Азии и на Кавказе.

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