Президент Туркменистана избран председателем палаты Халк Маслахаты двухпалатного парламента страны

Президент Гурбангулы Бердымухамедов избран председателем палаты Халк Маслахаты (Народного Совета) нового двухпалатного парламента Милли Генгеша (Национального Совета) Туркменистана.

Соответствующее постановление Халк Маслахаты было принято на первом заседании палаты. Согласно документу, в соответствии со статьями 10 и 18 закона «О Милли Генгеше Туркменистана» и по результатам тайного голосования, состоявшегося 14-го апреля 2021 года в ходе первого заседания Халк Маслахаты первого созыва, Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов избран председателем Халк Маслахаты.

Туркменский лидер выразил благодарность участникам заседания за избрание, отметив, что принимает его как выражение высокого уважения и ответственности перед народом страны. Глава государства подчеркнул, что окажет всестороннюю помощь, чтобы палаты и в целом парламент работали полноценно.

На первом заседании был избран заместитель председателя палаты. Так, постановлением Халк Маслахаты, в соответствии со статьями 11 и 18 закона «О Милли Генгеше Туркменистана» и по результатам открытого голосования, состоявшегося 14-го апреля 2021 года, Касымгулы Гулмырадович Бабаев избран заместителем председателя палаты Халк Маслахаты.

Кроме того, постановлением Халк Маслахаты, в соответствии со статьей 18 закона «О Милли Генгеше Туркменистана», образованы следующие комитеты палаты Халк Маслахаты: по защите прав и свобод человека, по экономике, финансам и социальной политике, по науке, образованию, цифровой системе, спорту и культуре, по региональному развитию, охране окружающей среды и агропромышленной политике, а также по международным вопросам. Также члены Халк Маслахаты избрали руководителей комитетов палаты.

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