Заместители министров иностранных дел стран Центральной Азии и КНР провели онлайн-переговоры

Состоялась онлайн-встреча заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии и Китайской Народной Республики. Основная цель переговоров – подготовка ко второй министерской встрече в формате «Центральная Азия – Китай», запланированной к проведению в текущем году. Туркменскую делегацию на онлайн-переговорах возглавил заместитель главы МИД Бердинияз Мятиев.

В своей вступительной речи заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн выразил благодарность коллегам за участие в переговорах и высоко оценил данный формат взаимодействия. В своих выступлениях заместители министров иностранных дел стран центральноазиатской «пятерки» изложили свои предложения по развитию сотрудничества между странами Центральной Азии и Китаем.

Также стороны обсудили тематику предстоящих переговоров в формате «Центральная Азия – Китай», внесли свои предложения по предварительной повестке дня и рассмотрели проекты совместных итоговых документов.

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