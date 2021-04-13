Президент Туркменистана принял участие в открытии новых офисов двух банков

В Ашхабаде состоялись церемонии открытия новых зданий административных офисов государственного коммерческого банка «Туркменбаши» и акционерно-коммерческого банка «Сенагат» («Промышленность»). В торжествах по этому случаю принял участие президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Новые здания банков построены в южной части Ашхабада, где за последние годы сформировался новый деловой центр туркменской столицы. Банк «Туркменбаши» и 23 его филиала действуют по всей стране и обслуживают более 600 тысяч клиентов, предлагая им широкий спектр услуг, а также различные виды кредитов. Банк «Сенагат» является одним из ведущих коммерческих банков Туркменистана. В стране действуют 13 его филиалов.

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил банковских служащих с новосельем и пожелал им успехов в профессиональной деятельности.

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