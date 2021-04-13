Президент Туркменистана принял верительные грамоты от нового посла Украины

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Туркменистане Виктора Майко.

Дипломат передал главе государства слова приветствия от президента Владимира Зеленского, направившего туркменскому коллеге пожелания здоровья, благополучия и успехов в работе.

Туркменский лидер отметил продуктивный характер многолетнего сотрудничества с Украиной, выстраиваемого на двусторонней и многосторонней основе с позиций равноправия и взаимной выгоды, в том числе на платформе международных организаций.

Отмечая потенциал наращивания двустороннего взаимодействия, стороны выразили заинтересованность в интенсификации связей в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В этой связи был обсужден ход реализации достигнутых ранее договоренностей и перспективы партнерства.

Посол, в свое время много лет проработавший в Туркменистане, высоко оценил произошедшие в стране перемены, отметив, что Ашхабад восхищает своей неповторимой архитектурой. В завершение встречи Виктор Майко заверил туркменского лидера в том, что приложит все усилия для активизации двустороннего сотрудничества и развития межгосударственного диалога, отвечающего интересам народов двух стран.

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