В Туркменистане учрежден международный конкурс «Отважный туркменский алабай года»

В Туркменистане учрежден ежегодный международный конкурс «Йылын туркмен едермен алабаи» («Отважный туркменский алабай года»). Соответствующее постановление на расширенном заседании правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает проводить ежегодно в апреле международный конкурс «Отважный туркменский алабай года», а также конкурсы среди творческих работников (ковровщиц, художников, скульпторов и т.д.) по художественному изображению образов туркменских алабаев в произведениях изобразительного, декоративно-прикладного искусства и т. п. Документом утвержден порядок проведения международного конкурса алабаев и творческого конкурса, а также установлены призы победителям.

Туркменистан впервые в этом году в последнее воскресенье апреля отметит учрежденный Праздник туркменского алабая вместе с Национальным праздником туркменского (ахалтекинского) коня.

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