Президент Туркменистана назначил сопредседателя туркмено-российской и туркмено-японской межправительственных структур

Президент Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании правительства по видеосвязи подписал постановление, утвердив состав Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству с туркменской стороны. Также глава государства подписал постановление, утвердив состав Туркмено-японского экономического комитета с туркменской стороны.

Выступая на заседании, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что вице-премьер, глава МИД страны Рашид Мередов возглавляет около десяти межправительственных комиссий, работающих с различными государствами. В этой связи глава государства сообщил, что принял решение освободить Мередова от руководства межправительственными туркмено-российской и туркмено-японской структурами, чтобы обеспечить соответствующие условия для работы главы туркменского внешнеполитического ведомства.

Президент назначил сопредседателем Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству и Туркмено-японского экономического комитета вице-премьера Сердара Бердымухамедова.

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