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09.04.21 10:49

В Ашхабаде состоялся инвестиционный форум

В здании агентства «Туркменские железные дороги» прошел инвестиционный форум с участием туркменских министерств, ведомств, предпринимателей и специалистов транспортно-коммуникационного комплекса страны.

Целью встречи является организация диалога между товаропроизводителями страны, заказчиками транспортных услуг, развитие государственного и частного партнерства, создание новых производственных мощностей путем использования инвестиционных возможностей бизнеса страны.

В ходе форума специалисты транспортно-коммуникационного комплекса представили информацию о потенциале отрасли. Было отмечено, что большая часть материалов, которые требуются для производственных нужд предприятий данной сферы, а также запчастей для ремонтных работ, закупаются за рубежом. В этой связи были рассмотрены предложения об организации соответствующих производств и предоставления современных услуг на территории Туркменистана.

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