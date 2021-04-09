В Ашхабаде состоялся инвестиционный форум В здании агентства «Туркменские железные дороги» прошел инвестиционный форум с участием туркменских министерств, ведомств, предпринимателей и специалистов транспортно-коммуникационного комплекса страны. Целью встречи является организация диалога между товаропроизводителями страны, заказчиками транспортных услуг, развитие государственного и частного партнерства, создание новых производственных мощностей путем использования инвестиционных возможностей бизнеса страны. В ходе форума специалисты транспортно-коммуникационного комплекса представили информацию о потенциале отрасли. Было отмечено, что большая часть материалов, которые требуются для производственных нужд предприятий данной сферы, а также запчастей для ремонтных работ, закупаются за рубежом. В этой связи были рассмотрены предложения об организации соответствующих производств и предоставления современных услуг на территории Туркменистана. © TURKMENISTAN.RU, 2021