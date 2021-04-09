Президент Туркменистана осмотрел новый медицинский вертолет, поступивший из России

Президент Гурбангулы Бердымухамедов осмотрел приобретенный в России новый медицинский вертолет, предназначенный для оказания неотложной помощи.

Для осмотра новой техники санитарной авиации, произведенной Казанским вертолетным заводом по заказу агентства «Туркменские авиалинии», глава государства прибыл на вертолетную площадку медицинского городка на юге Ашхабада. Здесь главе государства о возможностях нового вертолета рассказал министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммед Аманнепесов.

Министр отметил, что машина предназначена для оказания срочной медицинской помощи в городских условиях и оперативной транспортировки больных в специализированные клиники. Вертолет оснащен современным оборудованием, которое позволяет оказать первую врачебную и экстренную медицинскую помощь непосредственно на месте, включая реанимацию и интенсивную терапию.

Глава государства ознакомился с работой имеющегося на борту вертолета специализированного диагностического оборудования и аппаратуры для мониторинга состояния пациента. Глава государства поручил после проверки нового вертолета изучить возможности закупки подобной техники для регионов страны.

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