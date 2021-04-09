Президент Туркменистана принял министра иностранных дел Ирана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа, прибывшего в Ашхабад в рамках своего центральноазиатского турне.

В ходе встречи глава государства и его гость обсудили ключевые аспекты туркмено-иранского взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Мохаммад Джавад Зариф отметил, что в Иране всецело поддерживают проводимую Туркменистаном нейтральную внешнюю политику, являющуюся важным фактором мира и стабильности в Центральной Азии.

Поблагодарив за поддержку туркменских международных инициатив, в том числе об объявлении 2021 года Международным годом мира и доверия, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что партнерство в ООН позволяет Туркменистану реализовать свой нейтральный потенциал как фактор стабильности и безопасности в регионе. Также стороны обсудили взаимодействие Туркменистана и Ирана по актуальным вопросам международной и региональной проблематики.

В тот же день состоялись межведомственные консультации в Министерстве иностранных дел Туркменистана. В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся туркмено-иранских отношений в дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Была обсуждена каспийская тематика, включая анализ действующих правовых документов и подготовку к шестому каспийскому саммиту.

По итогам переговоров министры иностранных дел двух стран подписали программу сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Исламской Республики Иран на 2021-2022 годы.

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