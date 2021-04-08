В столице Туркменистана открылась художественная выставка в честь Всемирного дня здоровья

В Музее изобразительных искусств Туркменистана в Ашхабаде открылась выставка, посвященная Всемирному дню здоровья. Здесь представлены произведения живописи, декоративно-прикладного искусства и фотоработы, так или иначе связанные с темой здорового образа жизни.

По традиции организаторы посвятили один из выставочных разделов спорту. Художественные интерпретации на тему активного образа жизни – сюжеты о красоте спорта и стремлении к победе – представлены работами Чары Овваева, Аннадурды Алмаммедова, Павла Королева, Ниязмурада Доводова и других мастеров живописи.

Также на выставке можно увидеть работы, рассказывающие о труде медиков, о счастье материнства, красоте туркменской природы и многие другие.

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