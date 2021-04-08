В Туркменистане отметили Всемирный день здоровья массовым велопробегом, в котором принял участие президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Туркменский лидер поздравил всех с Всемирным днем здоровья, отметив, что этот праздник олицетворяет высокие принципы дружбы, мира и спорта. Он подчеркнул, что Туркменистан придает особое значение развитию массовой физкультуры, спорта и олимпийского движения. Гурбангулы Бердымухамедов дал старт массовому велопробегу, отметив, что велопробег по случаю Всемирного дня здоровья призван способствовать дальнейшему активному вовлечению населения в массовое физкультурно-оздоровительное движение.

Велосипедисты проехали от предгорий Копетдага по столичным проспектам и финишировали рядом с президентским дворцовым комплексом. Массовые велопробеги и другие спортивные акции, приуроченные к Всемирному дню здоровья, прошли также во всех регионах страны.

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