Губернатор Астраханской области поблагодарил Туркменистан за помощь

Губернатор Астраханской области России Игорь Бабушкин адресовал президенту Гурбангулы Бердымухамедову послание, в котором выразил признательность Туркменистану за помощь, оказанную региону в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Ваше решение вновь направить в Астраханскую область на безвозмездной основе высококачественные товары туркменского производства является безусловным подтверждением неизменно дружественных и добрососедских связей между Россией и Туркменистаном», – говорится в послании. В нем отмечено, что поступившие медицинские изделия, а также продукты питания будут направлены в учреждения здравоохранения области, занимающиеся лечением больных COVID-19.

«Благодарю Вас, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, за поддержку и постоянное внимание к Астраханской области. Выражаю искреннюю уверенность в дальнейшем успешном развитии всестороннего сотрудничества», – подчеркнуто в послании губернатора Игоря Бабушкина.

Несколько дней назад Ашхабад, в соответствии с распоряжением президента Туркменистана, руководствуясь принципами взаимного уважения и взаимопомощи, направил в Астраханскую область продукцию, произведенную на предприятиях страны.

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