Делегация Афганистана провела переговоры в МИД Туркменистана

Вице-премьер, глава МИД Рашид Мередов провел переговоры с делегацией Афганистана, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом во главе с министром по делам хаджа и исламских дел Мохаммадом Касимом Халими. Стороны обсудили ключевые направления межгосударственных отношений, где гуманитарное сотрудничество занимает особое место.

Министр Мохаммад Касим Халими подчеркнул важность поддержки, оказываемой Туркменистаном афганскому народу, что проявляется в реализации ряда проектов социально-экономического и гуманитарного характера. В частности, он отметил значение социальных объектов, построенных на территории Афганистана при поддержке туркменской стороны, в частности, мечети в провинции Фарьяб.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития мирного процесса в Афганистане. В этой связи была подтверждена готовность туркменской стороны оказать поддержку продвижению мирного процесса политико-дипломатическими средствами. Стороны также обсудили возможности развития сотрудничества по линиям образования, науки и культуры.

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