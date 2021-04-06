Президент Туркменистана перечислил половину месячной зарплаты в детский благотворительный фонд

Президент Гурбангулы Бердымухамедов перечислил в благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям половину своей месячной зарплаты.

Фонд был создан 29 марта этого года постановлением главы государства в целях социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в восстановлении их здоровья и т.д.

На основании этого постановления были открыты соответствующие банковские счета для приема пожертвований в национальной и иностранной валюте. Также постановлением Меджлиса (парламента) Туркменистана данному фонду присвоено имя Гурбангулы Бердымухамедова.

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