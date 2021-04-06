Туркменбашинский комплекс нефтезаводов планирует выпускать авиационное топливо для Airbus и Boeing

Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов планирует выпускать авиационное топливо марки Jet A-1. Это европейский аналог производимого предприятием топлива ТС-1. Jet A-1 предназначен для использования в газотурбинных двигателях воздушных судов Европы и Северной Америки. Он включен в международные документы и руководства по эксплуатации самолетов Airbus и Boeing.

Отличие этой марки от применяемого в гражданской авиации Туркменистана авиакеросина ТС-1 состоит в основном в технологии производства. Jet проходит дополнительную гидроочистку, в его составе имеются антистатическая и стабилизирующая присадки, он экологически безопаснее, температура вспышки на 10 градусов выше.

Предприятием объявлен тендер на организацию производства нового вида топлива.

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