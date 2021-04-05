На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 7 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано семь сделок на 11 миллионов 485 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Швейцарии приобрели автобензин, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а бизнесмены из Турции – полиэтилен (ГК «Туркменгаз»). Помимо этого, коммерсантам из Объединённых Арабских Эмиратов и Киргизии были реализованы махровые изделия в ассортименте.

За манатные средства предприниматели из ОАЭ также закупили пряжу хлопчатобумажную на сумму более 665 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели хлопок-волокно на 75 миллионов 82 тысячи манатов.

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