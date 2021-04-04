|04.04.21 08:31
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Представители Туркменистана приняли участие в онлайн-встрече по вопросам изменения климата
Представители МИД Туркменистана, Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды и ряда других туркменских ведомств приняли участие в вебинаре, посвященном решению проблем, связанных с изменением климата. Встреча была организована посольством Великобритании в Туркменистане совместно с британской компанией PricewaterhouseCoopers (PwC).
В ходе видеоконференции эксперты компании PwC представили результаты проекта, финансируемого британским диппредставительством в Ашхабаде по разработке анализа передовой международной и региональной практики в области смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним, а также ускорения перехода на низкоуглеродные технологии.
Как считают эксперты, эта работа в сочетании с принятыми мерами по смягчению воздействия изменения климата призвана поддержать усилия Туркменистана, реализующего стратегию экономической диверсификации на пути к экологически чистому и устойчивому росту.
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