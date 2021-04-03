Туркменистан направил в Астраханскую область России гуманитарную помощь Туркменистан, руководствуясь принципами взаимного уважения и взаимопомощи, направил в Астраханскую область Российской Федерации, в качестве знака дружбы и добрососедства, продукцию, произведенную на предприятиях страны. Соответствующее распоряжение подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Отправка в данный регион продукции, произведенной в Туркменистане, – очередное проявление поддержки в нынешнее непростое для всех время, говорится в официальном сообщении. © TURKMENISTAN.RU, 2021