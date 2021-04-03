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03.04.21 09:47

Туркменистан направил в Астраханскую область России гуманитарную помощь

Туркменистан, руководствуясь принципами взаимного уважения и взаимопомощи, направил в Астраханскую область Российской Федерации, в качестве знака дружбы и добрососедства, продукцию, произведенную на предприятиях страны.

Соответствующее распоряжение подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Отправка в данный регион продукции, произведенной в Туркменистане, – очередное проявление поддержки в нынешнее непростое для всех время, говорится в официальном сообщении.

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