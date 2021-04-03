Глава МИД Туркменистана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ

В Москве состоялось заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ. Во встрече приняли участие председатель СМИД Содружества, глава МИД Республики Беларусь Владимир Макей, министры иностранных дел Азербайджана – Джейхун Байрамов, Армении – Ара Айвазян, Казахстана –Мухтар Тлеуберди, Кыргызстана – Руслан Казакбаев, России – Сергей Лавров, Таджикистана – Сироджиддин Мухриддин, Туркменистана – Рашид Мередов, Узбекистана – Абдулазиз Камилов, а также госсекретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Думитру Соколан и председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

В своем выступлении вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов изложил туркменское видение путей укрепления взаимодействия в рамках СНГ, а также затронул вопросы региональной и международной повестки дня.

Говоря о важности следования уставу ООН в межгосударственных отношениях, представитель Туркменистана подчеркнул актуальность инициативы Ашхабада, поддержанной соответствующей резолюцией Генассамблеи ООН, о провозглашении 2021 года Международным годом мира и доверия.

Министр отметил, что Туркменистан работает над сводом правил ООН по эффективному применению принципов нейтралитета при урегулировании международных вопросов. По его словам, это подразумевает использование миротворческого инструментария нейтралитета для недопущения эскалации конфликтов, создания условий для их разрешения мирными, политико-дипломатическими средствами.

В ходе заседания СМИД Р. Мередов также выразил заинтересованность Туркменистана в укреплении сотрудничества по сохранению общего историко-культурного наследия и расширении научных контактов в сфере здравоохранения.

В узком составе главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате Содружества. В этом же формате был одобрен проект обращения глав государств – участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

В ходе заседания в расширенном составе был рассмотрен вопрос о выполнении программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств – участников СНГ в 2020 году. В частности, было отмечено, что партнерам удалось продвинуться по многим позициям документа, в частности, поддерживать активный межмидовский диалог по наиболее актуальным темам и координировать усилия, взаимодействуя на ведущих международных площадках.

Кроме того, участники заседания СМИД одобрили результаты проведенных в 2020 году многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества.

Главы внешнеполитических ведомств поручили Исполнительному комитету СНГ внести в установленном порядке на рассмотрение заседания Совета министров иностранных дел СНГ проект плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2022 год.

Два документа, проекты которых одобрены СМИД, будут направлены на рассмотрение Совета глав правительств СНГ. Они касаются сотрудничества в области геодезии, картографии, дистанционного зондирования Земли и создания базовой организации в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил.

На заседании также утверждены среднесрочные планы мероприятий по реализации действующих в Содружестве стратегий – развития сотрудничества в области физической культуры и спорта, международного молодежного сотрудничества, а также в области туризма.

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