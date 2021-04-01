В Ашхабаде состоялась международная конференция, посвященная Мухаммеду Байрам-хану Туркмену

В Ашхабаде в гибридном формате состоялась международная конференция «Мухаммед Байрам-хан Туркмен и традиции гуманизма, патриотизма и мужества туркменского народа». Организаторами форума выступили МИД Туркменистана, министерство образования и Академия наук страны.

На пленарном заседании с докладами по видеосвязи выступили дипломаты и ученые из Афганистана, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России и Таджикистана.

Выступления участников были посвящены историко-литературным материалам, касающимся жизни Мухаммеда Байрам-хана Туркмена, особенностям его поэзии, философским и гуманистическим воззрениям. По мнению историков и литературоведов, изучение жизни и творчества крупного политического деятеля и выдающегося поэта Мухаммеда Байрам-хана Туркмена внесет большой вклад в развитие международных научных и культурных контактов между народами.

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