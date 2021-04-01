Президент Туркменистана принял участие в неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по приглашению первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева принял участие в качестве почетного гостя в неофициальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета), проведенном в онлайн-формате.

Во встрече приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Казахстана, почетный председатель Тюркского совета Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев.

На повестку дня форума были вынесены вопросы расширения многопланового межгосударственного партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной области.

Выступая на саммите, президент Туркменистана отметил, что Ашхабад выдвинул важные инициативы по актуальным проблемам международной повестки дня. Особое внимание глава государства уделил трем направлениям: обеспечению глобальной энергетической безопасности, развитию транспортной сферы и охране окружающей среды. Туркменский лидер рассказал о мерах, принимаемых руководством страны для решения энергетических, транспортных и экологических проблем, в том числе их обсуждению на международных переговорных площадках, прежде всего в ООН.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) – международная организация, созданная в октябре 2009 года. В настоящее время членами Тюркского совета являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Турция. Венгрия имеет в этой организации статус наблюдателя.

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