Президент Туркменистана уполномочил делегацию страны подписать в Москве ряд документов

Президент Гурбангулы Бердымухамедова командировал делегацию Туркменистана в Москву в период с 30 марта по 2 апреля и уполномочил ее подписать в российской столице ряд документов. Соответствующие распоряжения подписаны главой государства.

В ходе поездки планируется проведение встречи руководителей Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, политических консультаций между министрами иностранных дел двух стран и участие в работе очередного заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ.

Согласно распоряжениям, пописанным главой государства, вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов уполномочен подписать с туркменской стороны меморандум о взаимопонимании между правительствами Туркменистана и России по вопросам обеспечения биологической безопасности. Также будет подписано решение СМИД СНГ о проекте обращения глав государств – участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности, посвященного 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Кроме того, глава МИД Туркменистана уполномочен подписать решение СМИД СНГ о плане мероприятий на 2021–2023 годы по реализации Стратегии развития сотрудничества стран СНГ в области физкультуры и спорта на 2021-2030 годы. Помимо этого, делегация Туркменистана уполномочена подписать в Москве соглашение между правительствами Туркменистана и РФ о содействии межрегиональному сотрудничеству, соглашение о сотрудничестве в области имплементации международных медико-санитарных правил (2005 г.), протокол об обмене документами и данными о таможенных тарифах на товары, перемещаемые между Туркменистаном и Россией, меморандум об обмене статистическими данными по взаимной торговле.

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