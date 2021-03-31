Президенту Туркменистана вручено удостоверение члена палаты Халк Маслахаты нового двухпалатного парламента

Председатель Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане Гулмырад Мырадов вручил президенту Гурбангулы Бердымухамедову удостоверение члена палаты Халк Маслахаты (Народного Совета) нового двухпалатного парламента Милли Генгеша (Национального Совета). Выборы в палату состоялись в минувшее воскресенье, 28 марта.

Приняв удостоверение, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что прошедшие выборы стали историческим событием в общественно-политической жизни страны и важным шагом в укреплении демократических устоев Туркменистана.

Туркменский лидер поблагодарил всех, кто принимал участие в организованном проведении выборной кампании, и пожелал членам Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане дальнейших успехов.

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